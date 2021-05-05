Gültak, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı
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Gültak, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Gültak, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin çağrı merkezine gelen telefonları yanıtlayarak vatandaşlara sürpriz yaparken, "Akdeniz'de kısa sürede kaliteli çözüm sunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin çağrı merkezine gelen telefonları yanıtlayarak vatandaşlara sürpriz yaparken, "Akdeniz'de kısa sürede kaliteli çözüm sunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi tarafından daha seri ve prestijli bir hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen '0324 336 65 83' numaralı çağrı merkezi, ilçedeki tüm vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Çözüm odaklı işleyiş anlayışıyla çalışan birimde, görevli personeller istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletiyor, takibi yapılanlar için de geri dönüşler yapılıp bilgilendirme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Çağrı Merkezini ziyaret eden Başkan Mustafa Gültak, vatandaşlardan gelen geri bildirimler hakkında bilgi aldıktan sonra masaya oturup telefonlara cevap verdi.

"Bizler ulaşılabilir insanlarız"

Akdeniz Belediyesi olarak her daim vatandaşın yanında olduklarının altını çizen Gültak, "Gece gündüz demeden mesai yapıyor ve ilçemizin her köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm birimlerimiz bu salgın sürecinde elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışıyor. Bizler ulaşılabilir insanlarız. Bu bağlamda da vatandaşımızın sorunlarını, istek ve önerilerini ilk elden tespit etmek amacıyla çağrı merkezimizi hayata geçirdik" diye konuştu.

"Bu samimiyet bizim için çok değerli"

Akdeniz Belediyesi olarak kısa sürede etkin çözüm üretmek için çağrı merkezinin önemine değinen Gültak, "Bu sebepten çağrı merkezimizde kısa süreli de olsa vatandaşlarımızdan gelen telefonlara ben baktım. Kimisi çok şaşırdı, kimisi çok mutlu oldu. Bu samimiyet bizler için çok değerli. Bunun karşılığında ben de gelen talep ve önerileri değerlendirip ilgili müdürlüklere talimat verdim. Vatandaşımıza çözüm odaklı hizmet sunmak adına tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Gültak, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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