27.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:17

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersinliyim Mersin'e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği yönetimi ile makamında bir araya geldi. Gültak, "Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek. Bunun formülü de tüm renklere sahip çıkarak buradan güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmaktır" dedi.



Mersinliyim Mersin'e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği Başkanı Adem Burçin Özcan, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Gültak'a dernekle ilgili bilgi veren Özcan, 10 yıldır sosyal medyada yer aldıklarını, dernek olarak da 6 yıldır faaliyette olduklarını söyledi.



"Elimizi taşın altına koymaya hazırız"



"Mersin için çalışıyoruz, Mersin'e hizmet etmeye çalışıyoruz" diyen Özcan, Mersin'in siyasal, sosyal tüm sorunlarına el atmaya çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların takdiriyle sosyal medya üzerinde şu anda 100 binin üzerinde kişiye ulaştıklarını ifade eden Özcan, "Dernek olarak da geniş bir üye kitlemiz var. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimizle beraber çalışıyoruz. Şehrimizle ilgili öneriler, eksiklikleri, halk ile başkanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Derneğimiz yönetiminde her siyasi görüşe sahip arkadaşlarımız yer alıyor. Bize düşen bir görev varsa, elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.



"Akdeniz'de farkındalık oluşturmak istiyoruz"



Başkan Gültak da Mersin'de farklı renk ve görüşten insanların yaşadığının altını çizerek, "Dolayısıyla bütün renklere dokunup bir araya getirip güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmak gerekiyor. Akdeniz'de seçimi aldığımızdan bu yana bu anlayışla hareket ediyoruz. Tüm kesimlere dokunarak, ziyaret edip yerinde görerek ve gönüllerine girerek, elimizden geldiğince Akdeniz'de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



"Akdeniz'de barışı ve kardeşliği hakim kılmak önceliğimiz"



Gültak, başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediye başkanları ile birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini ve diğer belediyelerin önünü açacak hamleler yaptıklarını da kaydederek, şöyle konuştu: "Siyasi kimliklerimizi geri planda bırakıyor, önemli olan bu şehirdir; şehrimizde yaşayan Arap'ıyla, Türk'ü ile Kürdü ile Giritlisi ve Çerkez'i ile herkestir diyoruz. Akdeniz'de en çok önem verdiğimiz konu kardeşlik ve barıştır. Bizler de herkese sahip çıkarak ve kucaklayarak, bunu sağladığımıza inanıyoruz. Geçmişte olaylarla, kavgalarla, taşlarla, tutuklamalar ve biber gazlarıyla bilinen Akdeniz'de bugün barış, huzur ve kardeşlik hakim. Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek. Bunun formülü de tüm renklere sahip çıkarak buradan güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmaktır." - MERSİN

Kaynak: İHA