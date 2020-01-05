Gültak: "Akdeniz'de rüzgar artık farklı esiyor"

05.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:46

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hafta sonunda kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Gültak, bu kapsamda beraberinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Camili, Iğdır, Hebilli, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Kürkçü, Demirhisar ve Esenli mahallelerini ziyaret etti, bu mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerini, sorun ve şikayetlerini dinledi.



Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gültak, Akdeniz sınırları içerisinde yapılan ve yapılacak olan hizmetleri, proje ve çalışmaları anlattı, Akdeniz'i her yönüyle daha yaşanabilir, temiz, düzenli ve yeşil alanların arttığı bir yerleşim yerine çevireceklerini ifade etti. Diğer yandan birim müdürleri de vatandaşların dile getirdiği talepleri yerinde not ederek çözümü için programa aldılar.



"Amacımız, sorunları sizden dinlemek ve en kısa sürede çözüm üretmek"



Vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, Akdeniz özelinde başlayan yeni dönemde artık birçok şeyin değişeceğinin altını çizdi, geçmişte unutulan, ihmal edilen kırsal mahallelerin ihtiyaç duyduğu belediyecilik hizmetlerinin en kısa sürede sunulacağını vurguladı. Özellikle gençler için spor sahaları ve kütüphaneler yapılacağını kaydeden Gültak, "Akdeniz'in gelişmesi, değişimi ve dönüşümü için Ankara'nın da desteğini alarak 9 aylık dönemde birçok çalışma gerçekleştirdik ve buna devam edeceğiz. Bu çalışmalar, sadece Akdeniz'in değil Mersin'in de kaderini değiştiriyor" dedi.



"Akdeniz'de rüzgar artık farklı esiyor"



Göreve geldiği ilk günden bu yana sürekli halkın içinde olduğunun altını çizen Gültak, "Amacımız, sizlerle aynı havayı teneffüs ederek, sorunlarınızı bizzat yerinde ve sizlerden dinlemek, en kısa sürede de çözüm üretmektir. Hafta sonları sizlerin arasında bulunarak, yakından iletişim kurmaya önem veriyoruz. Sizlerden gelen talepleri, elimizden gelen tüm gayretlerle yerine getirmek için çalışıyoruz. Akdeniz'de rüzgar artık farklı esiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Akdeniz'de çok yol kat ettik ve bu değişimler devam edecek. Gözlerinizdeki enerjiyi hissediyorum ve güler yüzünüzle de ısınıyorum. Bizleri sıcak ve içten karşıladığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA