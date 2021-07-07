Gülsüm Köksal'ın ablası Emine Güder, yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta' ya anlattı...
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Gülsüm Köksal'ın ablası Emine Güder, yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta' ya anlattı...

Gülsüm Köksal'ın ablası Emine Güder, yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta' ya anlattı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Emine Güder'in kız kardeşi hakkındaki iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi.

Emine Güder'in kız kardeşi hakkındaki iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi. Üç yıl önce kızının yuvasını yıktığını söyleyen Güder; "Kızım bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum oteldeyim diyor telefonunu açmıyor" dedi. " Eşim önce kızının yuvasını yıkmış, onu evde istemiyorum" dedi. Ama sonra bana bunu nasıl yapar " sözleriyle isyan etti. Yaşanan olayın ardından kardeşini annesinin hatırına affeden acılı abla iddiaya göre bu kez de kız kardeşi ve eşi tarafından aldatıldı. Kardeşi yaşananları itiraf ederken eşinin yalanladığını söyledi. Emine Güder kardeşi ve eşi için "Gereken cezaları almalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Gülsüm Köksal'ın ablası Emine Güder, yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta' ya anlattı... - Haberler Magazin
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