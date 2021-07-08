Gülsüm Köksal hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta'da cevap verdi.

Gülsüm Köksal, ablasının iddialarını "haberler yalan, iftira atıyorlar, kabul etmiyorum, kimsenin yuvasını yıkmadım, onlar kendileri yıktı.

Gülsüm Köksal, ablasının iddialarını "haberler yalan, iftira atıyorlar, kabul etmiyorum, kimsenin yuvasını yıkmadım, onlar kendileri yıktı." sözleriyle yalanladı. Ablası hakkında ilginç iddialarda bulundu. "Annemi dilendiriyor, onu evden attı, çocuklarımı kurumdan almamam için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Kaynak: Hürriyet