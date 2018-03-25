Kayseri Ticaret Odası Başkan Adayı Ömer Gülsoy ziyaretlerine devam ediyor.

Kayseri Ticaret Odası Başkan Adayı Ömer Gülsoy, yaptığı ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmesinde, "Bizler çalışmaya devam ediyoruz. Kayseri Ticaret Odasına talibiz. İyi yönetilmediğini biliyoruz. Kayseri'nin esnafı tüccarı daha iyi şeylere layık. Bunun gayreti içerisindeyiz"dedi.

Gülsoy, "Esnaf kardeşlerimizin davetleri oluyor, onlara iştirak ediyoruz. Bugünde Argıncık Toptancılar Sitesinde Kayseri Gıda AŞ.ye misafir olduk. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy ve yönetimine, katılan sektör temsilcilerine gösterdikleri ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ