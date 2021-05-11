Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"
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Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"

Gülsoy: 'Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek "Yaşamın her alanında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak herkesin öncelikli sorumluluğudur.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek "Yaşamın her alanında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak herkesin öncelikli sorumluluğudur. Engelleri hep birlikte aşalım" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal yaşamda ve özellikle iş hayatında yer edinmekte büyük zorluklar yaşayan engelli bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çeken Başkan Gülsoy, "Bu konuda tüm toplumun bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum, birey, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bizler için birer rutin haline gelen günlük eylemlerin engelli bireyler için her gün aşılması gereken birer mücadele olduğunu unutmadan, kurulu düzeni onlara uyumlu bir şekilde geliştirmeli, yeniden inşa etmeliyiz." dedi.

Engellilere yönelik hizmet anlayışı artarak sürdürülmesi ve Engelli bireylerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Gülsoy, sözlerini söyle sürdürdü:

"Engelsiz bir yaşam için engellilere yardımcı olmak konusunda öncelik verilmelidir. Hayatı Paylaşmak için engel yok. Sevgi tüm engelleri ortadan kaldırır. Engelleri hep birlikte aşalım. Hepimiz engelli adayıyız ve engeli aşmanın ilk yolu empatidir. Bizi ileri taşıyacak, korkusuz kılacak yolun önündeki tek duvar zihinlerimizdeki engeller olacaktır. İnanıyorum ki bu engelleri ortadan kaldırdığımızda toplumumuz hayal ettiğimizin ötesinde güzelliklere imkan verecektir. Engelli kardeşlerimiz, sadece bu hafta değil her zaman aklımızda, fikrimizde ve kalbimizdedirler. Onlara ait her mesele kesinlikle öncelikli meselemiz olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Engellerin kaldırıldığı bir dünya diliyor, Engelliler Haftası'nı kutluyor, engelli kardeşlerimize ve ailelerine huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir hayat diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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