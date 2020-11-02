Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

02.11.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:20
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Ülkemiz ekim ayı ihracatında salgın koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracat yapmıştır.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Ülkemiz ekim ayı ihracatında salgın koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Bu da Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, ihracattaki toparlanmanın ekim ayında hızlanarak sürdüğünü vurguladı.

Kayseri'de ekim ayında gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 13,18 arttığını dile getiren Gülsoy, 2020'nin ocak-ekim döneminde kentten yapılan toplam ihracatın ise 2 milyar 16 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Gülsoy, ekim ayında Almanya, ABD gibi ülkelere yapılan ihracatın arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"2019'un ekim ayında Kayseri'nin ihracatı 180 milyon 446 bin dolar iken TİM verilerine göre 2020 yılı ekim ayında 204 milyon 225 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçen seneye kıyasla yüzde 13,18 oranında gerçekleşmiştir. Eylül ayına bakarak ihracatımız yüzde 6 oranında artmıştır. Kayseri Serbest Bölgemiz ekim ayında 39 milyon 942 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri'nin ihracatı toplam 244 milyon 167 bin dolara çıkmıştır. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı ekim döneminde birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır."

Gülsoy, Kayseri yerelinde demir ve demir dışı metaller, elektrik elektronik, makine aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon, halı, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe ihracat artışı, çelik, madencilik ürünleri, sektörlerinde ise azalış gerçekleştiğini bildirdi.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak kayıplar verdiği bu dönemde, kentte ihracatı artışla sürdürdüklerine dikkati çeken Gülsoy, şöyle devam etti:

"Birçok dünya ülkesine kıyasla şükürler olsun ki Türkiye'de göstergelerimiz iyi gidiyor. Tüm zorluklar ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkemiz ekim ayı ihracatında salgın koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Bu da Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir. Rakamlar, reel sektörün direncini ve gücünü ortaya koymuştur. Pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacağımıza ve pandemi sonrası en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağımıza inanıyorum. Ekim ayında yakalanan bu trend de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamındadır. Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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