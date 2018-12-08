Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması Sonuçlandı

Beş eserin birincilik için yarıştığı gecede dereceye girenler belli oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri'nin ikinci gecesi, bu yıl ilk kez organize edilen ve yine dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay'ın adı verilen Ulusal Beste Yarışması'nın finaline ev sahipliği yaptı.

FİNALİST ESERLERİ ÜÇ PİYANİST SESLENDİRDİ

Yarışmada finale kalan beş eser, piyano sanatçıları Mert Yeşilmenderes, Beste Tanağardıgil ve Eser Emin Öktem tarafından seslendirilerek seçici kurulun ve dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Beş finalist eserin sahiplerinin isimleri birinci belli olana kadar açıklanmazken, finalistler yarışmaya katıldıkları rumuzları ile duyuruldu.

SEYİRCİLER DE JÜRİ OLDU

Seçici kurulun değerlendirmesi dışında bir de seyirci özel ödülünün verildiği final gecesini izlemeye gelen sanatseverlere finalistlerin rumuzlarının yazılı olduğu oy pusulaları dağıtıldı. Beş eserin seslendirilmesinin ardından verilen arada dinleyiciler, beğendikleri eser için oy vererek Seyirci Özel Ödülü'nün sahibini belirledi. ME10Dİ rumuzuyla yarışmaya katılan Akın Kilis, dinleyicilerin oyları ile Seyirci Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Beş finalist eserin seslendirilmesi sonrası seçici kurul değerlendirme için toplanırken, piyanistler Mert Yeşilmenderes ve Eser Emin Öktem, kısa birer resitalle final heyecanını son ana kadar canlı tuttular.

ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Performansların ardından ödül törenine geçildi. Büyük heyecana sahne olan ödül töreninde, Gülsin Onay, Ayşegül Sarıca, Turgay Erdener, Serdar Yalçın, Hasan Uçarsu ve Emre Şen'den oluşan Seçici Kurul, beş finalist eserin aldıkları dereceleri açıkladı.

İlk üç sırayı alan bestecilerin yanı sıra iki finalist beste de mansiyon ödülüne layık görüldü. Bunlar, ME10Dİ rumuzlu Akın Kilis ve 56Nİ29 rumuzlu Deniz Nizam Şensoy olarak belirlendi. Mansiyon kazanan bestecilere 2 bin TL para ödülünün yanı sıra Mansiyon Ödülü verildi.

KAZANANLARA ÖDÜLLERİNİ SEÇİCİ KURUL VE BAŞKAN EŞKİNAT TAKDİM ETTİ

Bestecilere ödüllerini Seçici Kurul Üyeleri Gülsin Onay, Ayşegül Sarıca, Turgay Erdener, Serdar Yalçın, Hasan Uçarsu ve Emre Şen'in yanı sıra Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat takdim ettiler. Eşkinat ayrıca yarışma boyunca çalışmaları ile Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması'na katkıda bulunan Seçici Kurul üyelerine birer teşekkür plaketi takdim etti. Tören, finalist besteciler, Seçici Kurul ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması final gecesine Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat'ın yanı sıra, Süleymanpaşa'nın kardeş şehri Pomorie Belediye Başkanı Ivan Alexiev Strassin ve beraberindeki heyet, finalist eser sahipleri ve aileleri ile çok sayıda klasik müziksever katıldı.