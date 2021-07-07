HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
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HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde aşı çalışması yaptı.

AMASYA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde aşı çalışması yaptı. Aşı ekibinde yer alan Hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayan vatandaşların aşılanması için cami hoparlöründen anons yaparak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Ortaköy Mahallesi'ne gitti. Aşı ekibinde yer alan Hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayan vatandaşların aşılanması için cami hoparlöründen anons yaptı. Herkesi aşı olmaya çağıran Yapal, 'Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz' dedi.

HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI
HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HEMŞİRE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI - Haberler
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