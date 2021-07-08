Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı Amasya'da hemşire Gülseren Yapal, bir köyde cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı.

Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı

AMASYA - Amasya'da hemşire Gülseren Yapal, bir köyde cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı.

Merkeze bağlı Ortaköy'de anonsu duyan köy sakinlerinin aşı yaptırmak için sıraya girdi. Aşı olması gereken herkesin aşılandığını anlatan evli ve 3 çocuk annesi Yapal, "Gitmeden önce köy muhtarı anons yapmıştı. Aşı çağrısını kendimiz yapsak daha ikna edici olur muyuz diye düşündük. Çok etkili oldu" dedi.

Nüfusa göre en yüksek korona virüs (Covid-19) aşılama oranına sahip iller arasında yer alan kentte Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin var güçle aşılamayı sürdürdüğüne değinen Yapal, "18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz" diye konuştu.

Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı
Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı
Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı
Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Ajda Pekkan Kartal Tibet
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:21:28. #1.16#

title