Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları nelerdir?

İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerine ilham kaynağı olan Türk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları nelerdir? Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu (d. 1947, Ankara), Türk psikiyatr, yazar ve sunucu.

Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU HAYATI NEDİR?

Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir babası ve "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardı. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü.Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT işbirliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.

YAZARLIK KARİYERİ

Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabıyla başladı. İlk iki kitabında kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele aldı. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikâyeyi ayrıntıları ile yazmaya başladı.

İlk dört romanı ve 2019 yılında çıkarttığı Camdaki Kız romanı, psikoterapik romanlardı, bunları tanık olduğu gerçek vakaları hikâyeleştirerek yazdı. Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yazarın Hayata Dön kitabının bir uyarlamasıdır. TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ise yazarın Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Bu iki uyarlamanın ilgi görmesinin ardından 2020 yılında ''Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından iki farklı dizi; TV8'de Kırmızı Oda ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı dizileri uyarlanarak yayınlanmaya başladı.

Yazar yeni kitabının adının Kırmızı Pelerin olacağını açıkladı.

ELEŞTİRİLER

Budayıcıoğlu sunuculuğu süresince "güler yüzlü" olarak tanımlandı. Öğrenciliği hakkında okuduğu fakültenin dekanı kendisini "iftihar edilen, zeki ve çalışkan bir öğrenci" olarak tanımladı.] Budayıcıoğlu'nun yazar kimliği hakkında gazeteci Ayşe Arman bir köşe yazısında "tutkuyla yazdığı ve bu tutkuyu okuyucuya geçirdiği" ve "gerçek olduğu için fenomen olduğu" ifadelerini kullandı. Başka bir yazısında ise kitaplarında "Müthiş ayrıntılar ve ruh çözümlemelerinin" olduğunu, yazım dilinin ise "Çok anlaşılır ve akıcı" olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan "kitaplarında edebi bir derinlik olmadığı" ve kitaplarında satır aralarında "sürekli kendisini övdüğü" eleştirileri de bulunmaktadır.

Gazete Duvar'dan gazeteci Pınar Öğünç'un psikologlar ile ilgili yazısından sonra beş psikoloğun sosyal medyada paylaştığı yazıdan dolayı çalışma arkadaşlarının işten çıkarıldığına dair haberler çıkınca yoğun eleştiriler alan Budayıcıoğlu, kendi kliniğinden beş psikoloğu kovduğunu kabul etti ve Ayşe Arman'a açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu verdiği röportajda konuyla ilgili "Doğru… O, 5 psikoloğu işten kovduğum doğru! Aslında "kovmak" fiili bana ağır gelir. Benimle "kovmak" yan yana gelmemeli. Bugüne kadar böyle bir şey yapmadım da diyebilirim. İşten ayrılanlar filan oldu ama hepsiyle çok güzel ayrıldık. Fakat bu 5 arkadaşı kovdum! Beşi de sevdiğim insanlardı, emek verdiğim meslektaşlarımdı. Hele bir tanesi benim çok yakınımdı. O kadar üzüldüm ki. Bir gazeteciye aleyhimde öyle feci bir röportaj vermişler ki. Feci ötesi. Beni, olmadığım biri gibi gösteriyorlar. Efendim, giyimimize bile karışır, "Şöyle yapacaksınız'' der, ''böyle giyeceksiniz!" der. Benim yıllarca onlara meslekte iyi olmaları için emek verdiğim cümleleri çarpıtmışlar, sündürmüşler… Hepsi de sayfasında paylaşmış, yani onaylamışlar…" diyerek cevap verdi.

ESERLERİ

Kitap

• Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden, 2004, ISBN 9789751409935

• Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü, 2008, ISBN 9789751412874

• Hayata Dön, 2011, ISBN9789751414601

• Kral Kaybederse, 2015, ISBN 9789751416575

• Camdaki Kız, 2019, ISBN 9786050959628

Çocuk

• Kral Teo Kitabı, 2018, ISBN 9789752207721