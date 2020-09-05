Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir? Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve byografisi!
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Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir? Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve byografisi!

TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham veren Gülseren Budayıcıoğlu son olarak Kırmızı Oda dizisine ilham veren isim olarak da bilinene Gülseren Budayıcıoğlu merak ediliyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir? Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve byografisi!
05.09.2020 00:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:47

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisine iilham veren isim olarak bilinen Gülseren Budayıcıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve byografisi!

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara'da serbest hekimlik yaptı.

1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı. 1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği "Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi"ni kurdu. Yıllar süren birikimlerini toplumla paylaşmak amacıyla bu kitabı hazırladı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU ESERLER

Madolyonun İçi (Kırmızı Oda dizisi bu kitaptan uyarlandı)

Camdaki Kız

Hayata Dön

Kral Kaybederse

Günahın Üç Rengi

Kral Teo Kitabı

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