Gülşen yine sahne kıyafetiyle olay yaratacak

Gülşen, geçtiğimiz günlerde transparan sahne kıyafetiyle olay yaratmış ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri almıştı. Şarkıcı, yine olay yaratacak kıyafet giydi. İşte detaylar...