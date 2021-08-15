Gülşen yine sahne kıyafetiyle olay yaratacak
Gülşen, geçtiğimiz günlerde transparan sahne kıyafetiyle olay yaratmış ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri almıştı. Şarkıcı, yine olay yaratacak kıyafet giydi. İşte detaylar...
Gülşen, Sapanca Del Lago Hotel'de konser verdi.İki saat boyunca sahnede kalan sanatçı hem şarkıları hem de esprileriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.
Konserine siyah Versace elbiseyle çıkan Gülşen, güzelliğiyle de dinleyicileri büyüledi.
Geçtiğimiz günlerde sahnede transparan kıyafet giyen Gülşen, eleştiri almıştı. Şarkıcı, yine trasnparan elbisesiyle dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin