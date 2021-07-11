Gülşen sosyal medyayı ikiye böldü
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Gülşen sosyal medyayı ikiye böldü

Gülşen sosyal medyayı ikiye böldü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Gülşen'in Alaçatı'da verdiği konserde giydiği kıyafet sosyal medyayı salladı. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı. İşte detaylar...

Şarkıcı Gülşen pandemi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından sevenleriyle buluştu. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Gülşen'in şarkılarından çok kıyafeti konuşuldu.

Siyah tül pantolunun altına siyah bir iç çamaşırı giyen Gülşen'i görenler sosyal medyada yorum yağdırdı. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" şeklinde yorum yaptı. Bazıları ise Gülşen'in kıyafetini güzel buldu.

Gülşen sosyal medyayı ikiye böldü
Gülşen sosyal medyayı ikiye böldü
Gülşen sosyal medyayı ikiye böldü

Kaynak: Snob Magazin

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