Gülşen," Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm"

BURSA - Pop müziğinin sevilen sanatçısı Gülşen, Bursa'da verdiği konserde Şarkı söylemeden duramayacağını belirterek," Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm" dedi. Konser esnasında yaptığı espriler ve danslar ile de dinleyicilerinin gönlünde taht kurdu.

Bursa'da bir gece kulübünde sahne alan pop müziğinin sevilen sanatçısı Gülşen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinde doldurduğu mekanda dinleyicilerini "Bangır Bangır" ile selamlayan Gülşen," Şarkıları söylerken hep bunu düşünüyorum, acaba şarkı söylemeseydim ne yapardım diye herhalde sinirden herkesi öldürürdüm. Çocuk yapmadan önce derlerdi ki çocuğun olmadan anlayamazsın ne olduğunu, evet çocuğum olduktan sonra anladım. Eğer müziğe büyük bir aşk ile bağlı değilseniz belki şuanda söylediklerimi anlamayabilirsiniz, ama gerçekten o kadar mutluyum ki her şeyi unuttuğum yerdeyim. İyi ki bana bunu yaşatıyorsunuz iyi ki buradasınız" ifadelerini kullandı. Enerjisi ve sahne şovlarıyla da dikkat çeken Gülşen, şarkı aralarındaki esprileriyle de geceye renk kattı.

Gülşen, "Ananas yemekten dilimi arı sokmuş gibi oldu"

Yaklaşık 2 saati aşkın sahnede kalan ve dinleyicilerinin istek parçalarını seslendiren Gülşen şarkı aralarında masalarda bulunan yiyeceklere bakarak şu ifadeleri kullandı,"Bu gün çok açım biliyorsunuz diyetteyim. Sabahtan beri ananas yemekten dilimi arı sokmuş gibi oldu, bir kaç gün görmek istemiyorum" dedi.