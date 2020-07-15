Gülşen pijama modasından vazgeçmiyor Tarzıyla moda ikonu haline gelen şarkıcı Gülşen, bu tarzıyla yine gündem olacağına benziyor

Sahnelerin başarılı isimlerinden birisi olan Gülşen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Uzun bir süre arkadaşı ile birlikte Cantinery'de oturup yemek eşliğinde sohbet eden başarılı şarkıcının sade giyim tarzı ve sade güzelliği göz kamaştırdı. Pandemi sürecinden dolayı uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan Gülşen, bu süreci oldukça verimli geçiren isimler arasında. Bu süre zarfında bol bol şarkı yazdığını söyleyen Gülşen, "Karantina süresi boyunca aileme ve işime daha çok yoğunlaştım. Herkesin seveceğine inandığım, benimde şimdiden çok sevdiğim ve heyecanlandığım çok güzel şarkılar yazdım. Halen daha da yazmaya devam ediyorum. Stüdyo aşamasına gelip okumalara başladığımız zaman eminim beni bekleyen dinleyicilerim de şarkılarımızı çok sevecektir. Bu süreci elimden geldiğince verimli geçirmeye gayret gösterdim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin