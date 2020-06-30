"Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik"
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"Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik.

30.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Çankırı'da oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikimi kül olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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