Gülşen farkı

Uzun boylu olmayanların bu kıyafeti taşıması o kadar zordur ki...Gülşen'in mantosunun boyundan, eteğinin boyuna kadar tüm detaylar incelikle düşünülmüş. Aksi takdirde annesinin kıyafetini giyip içinde yok olan kız çocuğu görüntüsü ortaya çıkabilirdi.

Uzun boylu olmayanların bu kıyafeti taşıması o kadar zordur ki...

Gülşen'in mantosunun boyundan, eteğinin boyuna kadar tüm detaylar incelikle düşünülmüş. Aksi takdirde annesinin kıyafetini giyip içinde yok olan kız çocuğu görüntüsü ortaya çıkabilirdi.

Hiç hoşlanmadığım Birkenstock terlikler bile gözüme kötü gözükmüyor.

Gerçekten "Gülşen farkı" diye bir şey var.

Kaynak: Hürriyet