Gülşen'den yeni yılın ilk konseri
Haberler » Magazin » Gülşen'den yeni yılın ilk konseri - Magazin

Gülşen'den yeni yılın ilk konseri

Sanatçı Gülşen yeni yılın ilk konserini İstanbul'da verdi.

07.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:51
Gülşen'den yeni yılın ilk konseri

Sanatçı yeni yılın ilk konserini 'da verdi.


Türk pop müziğin en başarılı sanatçılarından Gülşen, 2020 yılında ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirirken, gecede giydiği elbise dikkat çekti. Konserin ilk bölümünde Salih Balta imzalı korseli, derin yırtmaçlı elbisesiyle de göz kamaştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler