Gülşen'den yeni yılın ilk konseri

07.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:51

Sanatçı Gülşen yeni yılın ilk konserini İstanbul'da verdi.



Türk pop müziğin en başarılı sanatçılarından Gülşen, 2020 yılında ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirirken, gecede giydiği elbise dikkat çekti. Konserin ilk bölümünde Salih Balta imzalı korseli, derin yırtmaçlı elbisesiyle de göz kamaştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA