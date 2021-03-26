Gülşen Delen, milli takıma seçildi
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Gülşen Delen, milli takıma seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gülşen Delen, milli takıma seçildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık takımımızın şampiyon sporcusu Gülşen Delen, Mersin Erdemli'de düzenlenen Büyük Bayanlar Havalı Tüfek Yarışmasında topladığı 620 puanla, Türk Milli Takımı'na seçilme hakkı kazandı.

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık takımımızın şampiyon sporcusu Gülşen Delen, Mersin Erdemli'de düzenlenen Büyük Bayanlar Havalı Tüfek Yarışmasında topladığı 620 puanla, Türk Milli Takımı'na seçilme hakkı kazandı. Delen, elde ettiği bu başarıyla hem kulübümüzü hem de Manisa'yı gururlandırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin-Erdemli ilçesinde gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcusu Gülşen Delen de mücadele ettiği Büyük Bayanlar Havalı Tüfek Yarışmasında, 6 serilik atışlarda sırasıyla 103.0, 104.0, 103.9, 102.9, 103.3 puan aldı ve toplamda 620 puanla atışları tamamladı. Aldığı bu sonuçla Türk Milli Takımına seçilme hakkı kazanan sporcumuz Gülşen Delen, hem Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzu hem de Manisa'yı gururlandırdı.

'Gururlandık'

Mersin ili Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada topladığı 620 puanla Milli Takıma seçilme hakkı kazanan Gülşen Delen'in başarısıyla gururlandıklarını belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak katıldığımız her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Sporcumuz Gülşen Delen'de şanlı bayrağımız için mücadele etme fırsatı yakaladı. Tüm camiayı mutlu eden bir sonuç oldu. Gülşen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Gülşen Delen, milli takıma seçildi
Gülşen Delen, milli takıma seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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