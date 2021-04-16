Gülşen Delen'den Gümüş Madalya
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Gülşen Delen'den Gümüş Madalya

Gülşen Delen'den Gümüş Madalya
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık takımı sporcumuz Gülşen Delen, Mersin Erdemli'de düzenlenen ateşli silahlar 50 metre büyük bayanlar 3x40 kategorisinde Türkiye ikincisi olarak turnuvada gümüş madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık takımı, ulusal başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şampiyon sporcumuz Gülşen Delen, 12 Nisan tarihinde Mersin Erdemli ilçesinde başlayan ateşli silahlar 50 metre büyük bayanlar 3x40 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Turnuvada Zeynep Yıldız 440.1 puanla şampiyon olurken, sporcumuz Gülşen Delen 438.8 puanla ikinci, Ayça Erdoğan da 427.2 puanla üçüncülük elde etti.

Türkiye Şampiyonası'nı ikincilikle tamamlayıp gümüş madalya kazanan Gülşen Delen'in kendilerini bir kez daha gururlandırdığını belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, "Manisa Büyükşehir Belediyespor adının sürekli başarılarla anılması, bizleri oldukça mutlu ediyor. Sporcumuz Gülşen Delen, yine önemli bir sonuç aldı ve kürsüde yer aldı. Mart ayında Türk Milli Takımına seçilme hakkını da elde etmişti. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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