Gülşen, Çocuğunu Döven Babayı Bulan Kişiye 10 Bin TL Ödül Verecek
Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaşarak, babayı bulan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.
Şarkılarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Gülşen, bir babanın çocuğuna uyguladığı şiddete sessiz kalmadı. Gülşen, videodaki babayı bulan kişiye 10 bin bağış yapacak.
"ALLAH'IM BU NASIL MAHLUK?"
Çocuğa uygulanan şiddet anlarını paylaşan Gülşen şunları söyledi: "Allah'ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın.
"BABAYI BULANA 10 TL ÖDÜL"
Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak."
YORUMLAR (23)
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PISLIK IĞRENÇ ADAMCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsanlık sevgi saygı bitmiş bu nasıl bir kin nasıl bir acımasızlık nasıl bir öfkeCevap Yaz Yayından Kaldır
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50bin tl verim solimCevap Yaz Yayından KaldırRECEP: aynı zihniyetten bi mahluk dahaYayından Kaldır
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BÖYLE BABALAR O ÇOCUKLARI HAKETMIYOR LAR ... KIMBILIR EŞINE ND IŞKENCELER YAPIYORDUR ...!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır