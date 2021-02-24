Gülşen Caymaz olayı ne oldu, bulundu mu? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gülşen Caymaz olayı ne oldu, bulundu mu? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz nerede?

24.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:01
Gülşen Caymaz olayı ne oldu, bulundu mu? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülşen Caymaz konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan ve Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz kimdir, nerede? Gülşen Caymaz olayı ne oldu, bulundu mu? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

KARAMAN'DA KAYBOLAN GÜLŞEN CAYMAZ OLAYI NE OLDU?

20 yaşındaki Pınar Geyik, 8 yıldır kayıp olan annesinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Daha önce anneannesinin de programa katıldığını belirten genç, artık umudunu yitirdiğini söyledi. İddiaya göre 28 yaşındaki Gülşen Caymaz, annesiyle tartıştı, kızıyla vedalaştı ve kayboldu.

MÜGE ANLI'DA GÜLŞEN CAYMAZ BULUNDU MU?

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz, 8 yıl önce valizini toplayarak evden gitti. Karaman'da yaşayan Gülşen Caymaz'a o günden beri ulaşılamadı. Annesini arayan Pınar Geyik o güne dair detayları aktarıyor.

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Henüz aramalar yanıt vermedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Barış Manço
Spor Umut Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülşen Caymaz olayı ne oldu, bulundu mu? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:01:24. #1.15#
title