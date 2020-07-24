Gülşen Bodrum'da ev baktı Gülşen, gayrimenkul yatırımlarına Bodrum'da devam etme kararı aldı. Dün eşiyle Yalıkavak'ta fiyatları 5 ile 15 milyon TL arasında değişen evlere baktı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile magazin dünyasının en çok kazanan çiftlerinden olan Gülşen, dün Yalıkavak'ta ev alışverişine çıktı. Gülşen, dün eşiyle birlikte Yalıkavak'taki sitede satılık bir evi gezdi. Popçu, uzun süre fiyatları 5 ile 15 milyon TL arasında değişen denize sıfır sitedeki taş evleri inceledi. Gülşen'in beğendiği bir villayı satın almak için de anlaşmak üzere olduğu söyleniyor.Güzel popçu, aynı sitede kiralık evi olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de dün karşılaştı. Ancak ikili selamlaşmadı.

Kaynak: Snob Magazin