Gülşen bakın nerede görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz yıllarda eşi Ozan Çolaloğlu ile birlikte Londra'da müzik stüdyosu açan ve sık sık Londra'Ya uçan Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı.





Kaynak: Snob Magazin