Gülşen bakın nerede görüntülendi
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Gülşen bakın nerede görüntülendi

14.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:50
Gülşen bakın nerede görüntülendi

Londra-İstanbul arası mekik dokuyan ünlü popçu Gülşen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gülşen'in dişçiye geldiği öğrenildi. Dişçi çıkışı görüntü vermek istemeyen Gülşen, şoförüne talimat verip kırmızı ışıkta geçerek trafik kurallarını çiğnedi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz yıllarda eşi Ozan Çolaloğlu ile birlikte Londra'da müzik stüdyosu açan ve sık sık Londra'Ya uçan Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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