Gülşen aylar sonra Türkiye'ye döndü!
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Gülşen aylar sonra Türkiye'ye döndü!

22.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:15
Gülşen aylar sonra Türkiye'ye döndü!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen, önceki gün yakın bir dostuyla birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Aylar sonra Türkiye'ye dönen Gülşen'in giyim tarzı dikkat çekti

Gazetecilerle sohbet eden Gülşen, "Ülkemize bugün döndüm. Uzun zamandır yurt dışındaydım. Albüm çalışması devam ediyor. Bunun yanı sıra iki tane farklı proje çalışması var, onları tamamlayacağız. Hem de yılbaşı akşamı bir TV kanalında program yapacağım. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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