Gülşen aylar sonra Türkiye'ye döndü!

Gazetecilerle sohbet eden Gülşen, "Ülkemize bugün döndüm. Uzun zamandır yurt dışındaydım. Albüm çalışması devam ediyor. Bunun yanı sıra iki tane farklı proje çalışması var, onları tamamlayacağız. Hem de yılbaşı akşamı bir TV kanalında program yapacağım. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.





Kaynak: Snob Magazin