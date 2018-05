Gülşen Antalya'yı Salladı

VALİZİ KAYBOLDU, SAHNEYE GÜNLÜKLERİYLE ÇIKTI

Medorg ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde sahneye eşi Ozan Çolakoğlu ile çıkan Gülşen, şarkıları ve sahne şovuyla yaklaşık 4 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Hayli keyifli olduğu görülen Gülşen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GÜNLÜKLERİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Son dönemde pahalı sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, uçakta valizleri kayboluncu günlük kıyafetleri ve spor ayakkabılarıyla sahneye çıktı. Ev kıyafetleriyle kendine özel bir kombin yaratan Gülşen 'Uçaktan inince kıyafetlerim bagajdan çıkmadı. O yüzden evden geldiğim kıyafetlerle sahneye çıkıyorum. Valizinin durumu ise belli değil inşallah gideceğim uçakta vardır. Dönüşte giyip uçaktakilere konser vericem hevesimi alayım en azından, iyiki sahneye uygun giyinmişim yanar döner' dedi.

AZUR'DAN AYRI KALMIYORUM

Sahneye çıkmadan önce ve şehir dışına çıktığında devamlı kameralardan oğlu Azur'u takip ettiğini belirten Gülşen,' Konserlerden dolayı Azur ile çok görüşememem gibi bir durumum olmuyor çünkü akşam 5 6 gibi evden çıkıyorum uymuş oluyor gece sahneden inincede direk ilk uçakla eve döndüğünü ve onun hala uyumaya devam ediyor. O yüzden görüşememe yada ilgilenmeme gibi bir durum olmuyor uyuduğu için Azur için bir değişiklik olmuyor hayatında. Zatan bende gittiğim yerlerde kalmayı sevmem hemen dönmeyi severim o yüzden benim içinde birşey değişmedi o anlamda. Her sabah erken uyanıyordum ama Azur'la beraber daha erkene indi bu, sabah sahile iniyoruz beraber yürüyüş yapıyoruz sonra onunla parkta oynuyoruz, bir güzel deniz havasını alıyor sonrada uykuya dalıyor her sabah için böyle bir rutinimiz oldu. Bir çocuk yetiştirmek dünyanın en güzel duygularından biri olduğu kadar çokta sorumluluk isteyen birşey, biz doğurduğumuz dünyaya getirdiğimiz çocuğu hakkıyla büyütebilirsek ne ala gerçekten dünyanın gidişatı hemde olması gerekeni ona verebilmek çok çabalar gerektiriyor bir tane olsun. Allah ona uzun ömürler sağlıklar versin ve biz onu hakkıyla yetiştirelim sayısının bir önemi yok bence. Azur her gün yeni bir kelime söylemeye çalışıyor, yeni bir hareketler çıkıyor başka bir şeyler yapıyor keşfediyor gerçekten çok heyecanlanıyorum anne olarak dedi. o kadar değişik bir duygu ki yaşamayan anlamaz Allah herkese nasip etsin onunla birlikte çok güzel yıllarımız olsun inşallah' dedi.

YAZIN 75 KONSER YAPACAĞIM

Sporu gerçekten seviyorum ve severek yapıyorum, galiba müzikten başka hiçbirşey heyecan vermiyor bana en heyecanla en tutkuyla yaptığım şey müzik dedi. Mayıs'tan itibaren yaz sonuna kadar 75 konserim var, ramazan ayında pek konserimiz olmazdı bizim fakat ramazan ayında da çok konserim var o eklenince biraz liste kabardı. Ben bir ay Azur ile tatile giderim diye ilk defa bir tatil planı yaptım yapmaz olaydım dedi. Tatil planı olarak nereyi düşünürsek düşünelim en sevdiğimiz yer bizim ülkemiz, böyle bir deniz böyle bir hava böyle bir yemek hele bir de ramazanda o pideler şimdiden hayalini kuruyoruz Ozan'la, spor yapıyoruz ya o pidelerden fazla yiyebilmek için ekstra yürüyoruz dedi. Bizi Bodrum paklar hiç bir yere gidemeyiz oradan uzaklaşmayız herhalde yine en fazla karşıya Yunanistan'a geçer geliriz o da belki. Geçen günlerde Ozan Bey'e sürpriz yaptık, zaten konser için biz Zürih'e gitmiştik Paris'te çok yakın bir saat mesafede, öyle bir sürpriz yaptığını söyledi. Zürih'e gitmemiş İstanbul'da olsaydık böyle bir plan olur muydu bilmem ama çok iyi denk geldi, böyle bir haftalık bir tatile dönüştü çokta iyi geldi aslında dedi. Ben sürpriz yapmayı severim baya da uğraşırım ve sevdiğim insanları sürpriz yapıp şaşırtmayı mutlu etmeyi çok severim dedi. Paris baya gerçekten alışverişin ve modanın başkenti, bir kaç büyük parça aldım alışveriş yaptım, artık onları ömrümüm sonuna kadar giymem lazım çünkü zamansız kıyafetler aldım çünkü dedi. kıyafetlerimi de yeniden gözden geçirip sosyal sorumluluk projelerine bağışlayacağım.

SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Gülşen ikinci parçasını söyledikten sonra sahne öncesinde evlilik teklifi için kendisinden ricada bulunan gencin isteğini kırmadı. Kerem Subaşı sevgilisi Müberra Akış'a evlilik teklif etti ve evet demesinin ardından Gülşen'de sahnede gençleri tebrik ederek onların heyecanını paylaştı.