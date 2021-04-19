Gülşen'in pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Gülşen'in pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Gülşen'in pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gülşen, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Yeni aldığı kıyafetleri deneyen şarkıcının, yazdığı not ve iç çamaşırının görünmesi dikkat çekti. İşte detaylar....

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Bir ayağı İspanya'da olan Gülşen, İstanbul'da kaldığı otelde aldığı kıyafetleri denerken çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İç çamaşırı görünen şarkıcı kareye, "Cansız manken sandım. Benmişim ayol" diye yazdı. Gülşen'in kıyafetinin de ütüsüz olduğu gözlerden kaçmadı. Şarkıcı, söylediği eserler kadar paylaştığı fotoğraflarla da gündeme damga vuruyor.

Kaynak: Snob Magazin

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