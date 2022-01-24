Gülşen'den yeni paylaşım geldi. Sahne kıyafetiyle olay yarattı

Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, her konserinden sonra sahne kıyafetleriyle sosyal medyanın gündemi oluyor.

Gülşen, sonra olarak Cahide'de giydiği transparan elbisesiyle gündem olmuştu.

Gülşen, Kartal'daki Jolly Joker konserinde derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Derin yırtmacı da olan elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları Gülşen, sosyal medya hesaplarından yayınladı. Şarkıcı karelere, "Söz verdik o akşam birbirimize. Tekrar kavuşacağız. Sizi çok seviyorum" diye yazdı.

'KENDİME AİTİM'

Gülşen, Cahide konserinden sonra eleştirilmesine, "Kadınlara 'anne olma, evlat olma, eş olma', Erkeklere "erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma, aksi taktirde eksik olacağı" üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erk'lik taşımayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı,yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz. Evet, ben bir anne-babanın kızı, evet bir erkeğin eşi, ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı Bir erkeğin karısı Bir çocuğun annesi olmaktan öte; Ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" diyerek, açıklama yapmıştı.