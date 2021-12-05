Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

BURSA (Snob Magazin) - Şarkıları kadar sahne kıyafetleriyle de konuşulan Gülşen, yine olay yarattı.

Ünlü sanatçı, Bursa'daki Jolly Joker konserinde hayranları karşısına çıktı.

Dekolteki elbise giyen şarkıcı, hem göze hem de kulağa hitap etti. Daha öncede giydiği kıyafetlerle gündem olan Gülşen'e hayranlarından beğeni yağdı.

Gülşen'in düzgün fiziği ve güzelliğine övgü dolu mesajlar atıldı.

Daha önce transparan kıyafet giydiği için eleştirilen Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!" demişti.