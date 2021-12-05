Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Her konserinde giydiği kıyafetle de adından söz ettiren Gülşen, yine olay yarattı. Ünlü şarkıcı, giydiği kombinle sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

BURSA (Snob Magazin) - Şarkıları kadar sahne kıyafetleriyle de konuşulan Gülşen, yine olay yarattı.

Ünlü sanatçı, Bursa'daki Jolly Joker konserinde hayranları karşısına çıktı.

Dekolteki elbise giyen şarkıcı, hem göze hem de kulağa hitap etti. Daha öncede giydiği kıyafetlerle gündem olan Gülşen'e hayranlarından beğeni yağdı.

Gülşen'in düzgün fiziği ve güzelliğine övgü dolu mesajlar atıldı.

Daha önce transparan kıyafet giydiği için eleştirilen Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!" demişti.

Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Gülşen'den nefes kesen sahne kostümü

Gülşen sınırları zorladı! Cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Gülşen sınırları zorladı! Cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title