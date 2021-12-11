Gülşehri'nde 2 suni çim saha hizmete girdi - Haberler
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Gülşehri'nde 2 suni çim saha hizmete girdi

Gülşehri'nde 2 suni çim saha hizmete girdi
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesine, belediye tarafından 2 suni çim saha yaptırıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesine, belediye tarafından 2 suni çim saha yaptırıldı.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine, hazırladıkları projeyle masrafları Spor Toto tarafından karşılanan iki suni çim sahayı, beldelerine kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Ünlü, sahaların 45x70 metre ölçülerinde olduğunu ifade ederek, "Beldemize bağlı Keser ve Faraşlı mahallelerinde aynı ölçülerde çim saha yaptırdık. Bu mahallelerimizde bulunan gençlerimiz hemen her gün burada aralarında ya da çevre köylerden gelen takımlarla maç yapıyor. Özellikle Keser mahallemizde çok sayıda futbol oynayan gencimiz var. Böylelikle bölgemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve boş zamanlarını sporla değerlendirmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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