Gülşehir'in nüfusu 46 kişi azaldı
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Gülşehir'in nüfusu 46 kişi azaldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi 2019 yılı sonu itibarıyla 46 kişi azaldı.

04.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:41
Gülşehir'in nüfusu 46 kişi azaldı

'in ilçesi 2019 yılı sonu itibarıyla 46 kişi azaldı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Gülşehir ilçesinin 31 2019 sonu itibarıyla 11 bin 994 olarak açıklandı. Gülşehir'in nüfusu 2018 yılına göre 46 kişi azaldığı görüldü.


TÜİK tarafından Gülşehir'in 2018 nüfusu 12 bin 40 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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