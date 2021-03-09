Gülşehir'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ve E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı