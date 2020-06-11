Gülşehir'de doğalgaz çalışmaları başladı Gülşehir'de 2020 yılı programına alınan doğal gaz hattı, Çalışanlar Mahallesi Galip Üner Caddesinde başladı.

Gülşehir'de 2020 yılı programına alınan doğal gaz hattı, Çalışanlar Mahallesi Galip Üner Caddesinde başladı.

Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin girişimleriyle yatırım programına ilaveler yapılarak İlçenin yüzde 90'ının bitirilmesi planlanan çalışmaların Eylül ayına kadar devam edeceği bildirildi. Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak ana hat, ardından parsel bağlantı hattı çekilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Gülşehir'in tamamına doğal gaz hattı çekilebilmesi için girişimlerde bulunduğunu, yıl sonu itibari ile ilçenin yüzde 90'ının doğalgazı kullanabileceğini belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA