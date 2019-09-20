Gülşehir'de bir mağarada Hint keneviri ele geçirildi

Gülşehir'de bir mağarada Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde görevli bekçiler tarafından mağara içerisine saklanmış 314 gram Hint keneviri ele geçirildi.

20.09.2019 17:02
Gülşehir'de bir mağarada Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde görevli bekçiler tarafından mağara içerisine saklanmış 314 gram Hint keneviri ele geçirildi.


Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen gece bekçileri, oda şeklinde oyulmuş ve yaklaşık 15 metre genişliğinde olan mağarada gazete ve poşetlerin üzerinde serili vaziyette 314 gram Hint keneviri ele geçirdi. Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan kenevir bitkisi ve deliller kriminal laboratuvara gönderilirken şüpheli şahıslar hakkında tahkikata başlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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