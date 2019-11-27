Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu
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Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

27.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:22
Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu

İlçe ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 168 şahıs ve 58 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında 4 aracın kusurlu olduğu tespit edilerek cezai işlem uygulanırken 2 sürücünün ise ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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