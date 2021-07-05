Gülşehir'de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi
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Gülşehir'de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi

Gülşehir'de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir'de O.K.'nın evinde yaptıkları aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli O.K. gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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