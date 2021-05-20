Gülşehir'de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı