Gülşehir'de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
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Gülşehir'de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Gülşehir'de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gülşehir'de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Haberler
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