Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

01.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:07

Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.



Gülşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürürken ilçe merkezinde ise belediye ekipleri tüm personeli ile karla mücadele ederken tuzlama çalışmalarında bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA