Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı
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Gülşehir, 23 Nisan, Güncel, Haber

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:36
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümü olan bugün, milletimizin tarihinin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihte yerini almıştır dedi. Çiftçi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceğinin güvencesi olan en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanması ülkemizin çocuklarına verdiği değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Milli bayramlar, milletçe birlik ve beraberliğimizi zirveye taşıdığımız özel günlerdir. Bugünler vatan ve bayrak sevgisiyle, tarihimizin hatıralarıyla kalplerimizin birbirine daha da yaklaştığı ve milletçe birlik ruhumuzun güç kazandığı günler olarak değerlendirilmelidir. Milli bayramları bu duyguyla kutlamalıyız. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde yine 23 Nisan Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sevgili çocuklarımız, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde evlerindeler ve biliyoruz ki çok sıkıldılar. Bu günler de geçecek. Yine birbirimize doyasıya sarılacağız. 23 Nisan 1920'nin hatırasını dünyanın tüm çocukları için emsalsiz bir bayrama dönüştüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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