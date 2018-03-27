Gülsan Sentetik'e Vergi Teşekkürü

Gülsan Holdin bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik ve Dokuma A.Ş 2017 yılı Kurumlar Vergisinde Gaziantep genelinde ilk beş kurum içerisinde yer aldı. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu'nu ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından imzalanan bir teşekkür plaketi verdi.

2017 yılına ait en yüksek vergi beyanında bulunarak Gaziantep genelinde ki kurumlar arasında ilk beş içerisine giren Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik ve Dokuma A.Ş. kurumlar vergisi şampiyonları arasındaki yerini aldı. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu'nu ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 2017 yılı kurumlar vergisinde ilk beş kurum arasına giren Gülsan Sentetik ve Dokuma A.Ş.'ye Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından imzalı olarak gönderilen teşekkür plaketini veren Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin verginin önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu da hatırlattı. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından imzalanan teşekkür plaketinde "2017 yılında ilinizde Gelir Vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 mükellef arasında olmanız dolayısıyla kutlar, ülke ekonomisine yaptığınız değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" sözlerine yer verildi. Güçlü ve büyük Türkiye için üreten, istihdam oluşturan ve üretimini dünyanın birçok ülkesine ihraç eden bir kent olan Gaziantep'te kurumlar vergisinde ilk beş kurum arasında olmanın kendileri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu bundan sonraki süreçte de aynı titizlik ve gayretle en iyisini üretmek ve ülke ekonomisine katma değer oluşturabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - GAZİANTEP