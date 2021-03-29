Gülsan Sanayi esnafına indirim müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Gülsan Sanayi esnafımızın bu yeni yerlerine çok daha kolay şartlarda geçebilmesi için fiyatta bir indirim sağladık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Gülsan Sanayi esnafımızın bu yeni yerlerine çok daha kolay şartlarda geçebilmesi için fiyatta bir indirim sağladık" dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafının Toybelen mevkisine taşınması ile ilgili başvuru süreci başlamıştı. Başvuru sürecinin ardından Gülsan Sanayi esnafı yeni Toybelen sitesindeki iş yerleri ile ilgili fiyat indirimi ve taksitlendirme talepleri karşılık buldu. Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye binasında yaptığı basın açıklamasıyla yeni indirim ve ödeme şekline açıkladı. Esnafın daha kolay şartlarda çalışması için fiyatta indirim sağladıkları söyleyen Karaaslan, "Gülsan Sanayi sitesi gibi şehrin tam göbeğinde sıkışmış her geçen gün maalesef farklı riskleri içinde barındıran, zaman zaman hiç yaşanmasını arzu etmediğimiz olaylarla gündeme gelen bir yer. Çok daha nitelikli ve sağlıklı koşullarda esnafımızın çalışması gerektiğini inandığımız uzun yıllardır devam eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir döneminde de hızla hayata geçme noktasında iradenin gösterildiği bir alan. Öncelikli olarak Gülsan Sanayi Sitesi'nin Toybelen mevkisine taşınması orada çok daha nitelikli bir şekilde sanayinin artan kaliteyle birlikte devam edecek olması başlı başına çok güzel bir çalışmaydı. Fakat bu arada esnafımızla yaptığımız görüşmelerde onların hakikaten bir takım şartların kolaylaştırılmasıyla, iyileştirilmesiyle birlikte taşınma sürecinde çok daha rahat edecekleri, iş kapasitelerini büyütebilecekleri, aynı zamanda ürettikleri emeğin karşılığını alabilecekleri bir ortama geçerken gönül rahatlığıyla bunu yapmak için bizlerden bir takım iyileştirmeler talep ettiler. Biz de ekip olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız ve ilgili heyetle, bürokrasiyle çalışma sürecini başlattık. Esnafımız bize 5 ana başlıkta bir iyileştirme talebiyle gelmişti. Başvuru sürelerinin uzatılmasından, peşinat ve ara ödemelerinin yapılacak bir yeni düzenlemeye, bir fiyat indirimi talepleri vardı. Taksitlendirme ile ilgili yeni talepleri vardı. Biz de bundan bir buçuk iki ay önce iyileştirme yapmıştık ama yetmeyeceğini söyledikleri noktada yeni bir çalışma başlattık. Gülsan Sanayi esnafımızın bu yeni yerlerine çok daha kolay şartlarda geçebilmesi için fiyatta bir indirim sağladık. 60 ay olan vadeyi 84 aya çıkardık. Diğer taraftan peşinat yüzde 25'ti, onu yüzde 10'a indirmiştik. 7 buçuk, 7 buçuk 6 aylık ödemeler vardı. O ödemeleri de sadece yüzde 10 peşinat başvuru sırasında verecekler. Arkasından tam 1 yıl sonra yüzde 5'lik bir ödeme yapacaklar ve dükkanlarının teslim edildiği günde bir diğer yüzde 5'i ödeyecekler ve dükkanları teslim edildiği gün de diğer yüzde 5'i ödeyecekler. Arada hiçbir başka ödeme olmayacak. Dükkanlarını teslim aldıklarında da inşallah ondan sonra taksit taksit ödemeye devam edecekler. 84 ay yani 7 yıl boyunca" diye konuştu.

"Kira öder gibi iş yeri sahibi olacaklar"

Başvuruların uzatıldığını belirten Karaaslan, "Bütün esnafı tanıyacağımız aslında model bu. Ama Gülsan esnafımız bütün bu konularda da öncelikli olacak. Çünkü hakikaten onlar böyle bir değişim dönüşüm çerçevesinde yer değiştirmek durumundalar. Dolayısıyla Gülsan'ın öncelikli olduğu ama Samsun'da diğer sanayicilerinde de sanayide çalışan esnafımızın da bu yeni yere geçme talebini karşılayacak. Başvurular 31 Mart'taydı, 1 Mayıs'a kadar uzatıldı. Dediğim gibi taksitlendirmede fiyatlardaki düşüşle birlikte zaten indirilmiş olacak. Aslında kira öder gibi çok nitelikli bir iş yeri sahibi olacaklar. Ayrıca 100 metrekarelik ve 200 metrekarelik dükkanlarda 200 metrekareyi daha da avantajlı hale getirdik ki esnafımız işini büyütebilsin daha geniş bir yere çıkabilsin kapasitesini artırabilsin diye" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve oda başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı