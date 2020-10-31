Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihale edildi
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Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihale edildi

31.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:29
Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihale edildi

Samsun'un en büyük sanayi sitesi dönüşümüne imza atacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi'nin ihale edildiğini, temelini ise yılsonuna kadar atacaklarını söyleyerek, "Kentimizin en modern sanayisini kuracağız" dedi.

Samsun'un en büyük sanayi sitesi dönüşümüne imza atacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi'nin ihale edildiğini, temelini ise yılsonuna kadar atacaklarını söyleyerek, "Kentimizin en modern sanayisini kuracağız" dedi.

Vizyoner bir belediye olduklarını, hakkaniyetle çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehri modern ve çağdaş vizyona kavuşturacak hamleleri attıklarını dile getirdi. Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi yapımının ihale edildiğini açıklayan Başkan Mustafa Demir, kentin gelişimine büyük katkı sağlayacak yeni sitenin bölgenin en modern sanayi sitesi olacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Sanayi sitesinin yapımına yıl sonuna kadar başlıyoruz. Mülkiyet sahipleri dahil Gülsan'da faaliyet gösteren bütün esnaflarımız burada iş yeri sahibi olacak. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunu da böylelikle ortadan kalkacak. Taşımanın ardından burayı da yıkacağız. Halkımızın güzel vakit geçireceği, Selahattin Camisi ile birlikte çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek."

Belediyeciliğin çok çalışmayı ve gayret etmeyi gerektiren bir iş olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Pandemi sürecine rağmen dur durak bilmiyoruz. Şehrimizi, ilçelerimizi ve mahallerimizi yeniden ihya ediyoruz. Kentsel dönüşümle Samsun'u Türkiye'nin tüm şehirlerine örnek olacak yeni konseptle inşa ediyoruz" diye konuştu.

Saathane Meydanı düzenlemesi

Saathane Meydanı dönüşümüne de değinen Başkan Mustafa Demir, "Saathane Meydanı'nı düzenlemeye devam ediyoruz. Yakında hizmete girecek. Yıkımına karar verdiğimiz yerlerle ilgili açılan davalar ise yeni bitti. Büyük Cami ile Taşhan arasındaki yerleri yıkacağız. Orayı tarihi konseptine uygun çarşıya dönüştüreceğiz. Biz şehrimizde yapılması gereken yatırımları öncelik ve aciliyet sırasına aldık, onları teker teker yapıyoruz. Gece-gündüz çalışarak şehrimizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Samsun çok güzel bir şekilde istikbale yürüyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihale edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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