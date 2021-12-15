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Gülsan Holding'e ihracat ödülü

Gülsan Holding'e ihracat ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AmCham Türkiye'nin, Dünya Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirdiği "I AmChamPion Ödülleri'nde hem ABD'li hem de Türk firmalar 8 kategoride ödüllendirilirken, Gülsan Holding ihracat kategorisinde ödülünü aldı.

AmCham Türkiye'nin, Dünya Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirdiği "I AmChamPion Ödülleri'nde hem ABD'li hem de Türk firmalar 8 kategoride ödüllendirilirken, Gülsan Holding ihracat kategorisinde ödülünü aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "ABD'de Türk Yatırımı", " Türkiye'de ABD Yatırımı", "İhracat", "Bölgesel Merkez", "İnovasyon", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Sürdürülebilirlik" ve "Startup'lar" olmak üzere 8 ayrı kategoride I AmChamPion Ödülleri ödül töreninde ihracat dalındaki ödül Gülsan Holding'e verildi. I AmChamPion Ödülleri töreninde ihracat ödülüne layık görülen Gülsan Holding bu ödülünü Procter and Gamble işbirliği ile bebek bezi ve hijyenik ped üretiminde kullanılan nonwoven malzeme ihracatı gerçekleştirdiği için kazandı. İstanbul'da düzenlenen törene ABD'li ve Türk sanayicilerin yanı sıra video konferansla Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na gönderdikleri mesajlarla törende ödül alan firmaları kutladı. AmChamPion Ödülleri kapsamında Gülsan Holding'in ödülünü P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Gülsan Nonwoven Genel Müdürü Mehmet Kuyucu'ya takdim etti.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan I AmChamPion Ödülleri ödül töreninde ihracat kategorisinde ödül almanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, alınan bu ödülün büyük emeklerin ve ekip ruhuyla yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

Gülsan Holding'e ihracat ödülü

Gülsan Holding'e ihracat ödülü

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