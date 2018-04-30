Gülşah Saraçoğlu Nişana Derin Dekolteli Elbisesiyle Katıldı

Bir süredir birlikte olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün yakın çevresinin katıldığı törenle nişanlandı. Nişana aralarında Gülşah Saraçoğlu'nunda olduğu pek çok ünlü isim katıldı. Nişana Saraçoğlu'nun giydiği derin sırt dekolteli elbise damga vurdu.

DEKOLTESİ DAMGA VURDU

Modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği sırt dekolteli elbise ile gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Çiçek desenli elbise tercih eden Saraçoğlu, saçlarını da elbiseyle aynı kumaştan olan bir toka ile model verdi.

GECE BOYUNCA EĞLENDİ

Davette eğlenceli haliyle dikkat çeken Saraçoğlu, gece boyunca Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun nişana damga vuran kıyafeti...