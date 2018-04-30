Gülşah Saraçoğlu Nişana Derin Dekolteli Elbisesiyle Katıldı
Yer aldığı proje ve söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çeken Gülşah Saraçoğlu, bu kezde Seren Serengil ve Yaşar İpek çiftinin nişanında giydiği elbiseyle gündeme geldi.
Bir süredir birlikte olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün yakın çevresinin katıldığı törenle nişanlandı. Nişana aralarında Gülşah Saraçoğlu'nunda olduğu pek çok ünlü isim katıldı. Nişana Saraçoğlu'nun giydiği derin sırt dekolteli elbise damga vurdu.
DEKOLTESİ DAMGA VURDU
Modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği sırt dekolteli elbise ile gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Çiçek desenli elbise tercih eden Saraçoğlu, saçlarını da elbiseyle aynı kumaştan olan bir toka ile model verdi.
GECE BOYUNCA EĞLENDİ
Davette eğlenceli haliyle dikkat çeken Saraçoğlu, gece boyunca Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.
İşte Gülşah Saraçoğlu'nun nişana damga vuran kıyafeti...
YORUMLAR (25)
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Arkadan bakan şaşarCevap Yaz Yayından Kaldır
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niye kendine eziyet edip bir de elbise taşıyorsun gerek yok aslında allah ıslah etsinBu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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allah ıslah etsin çok verip azdırmasın teşhir ürünü gibiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Hic giymesin daha rahat eder....Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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dekolte güzel birazdaha inebilirdi kestaneyi tam görürdük...10 puan..Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır