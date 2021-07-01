Gülşah Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Göz'le yeniden ayrıldıklarını duyurdu: "Sevgilim olan Gökhan Bey'le evlilik kararı almıştık. Her şey hazırdı ama evlilik gerçekleşemedi.

Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Göz'le yeniden ayrıldıklarını duyurdu: "Sevgilim olan Gökhan Bey'le evlilik kararı almıştık. Her şey hazırdı ama evlilik gerçekleşemedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır."

Kaynak: Hürriyet