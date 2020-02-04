Gülşah Saraçoğlu gençlerle buluştu

04.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:30

Moda dünyasının iddialı ismi Gülşah Saraçoğlu, uluslararası eğitim veren Altier Academy'nin öğrencileriyle buluşarak, kariyer hikayesini, tecrübelerini ve gelecekte genç yetenekleri nelerin beklediğini anlatmak üzere seminer verdi.



Öğrencilere çocuk yaştan bu yana modaya olan tutkusunu anlatan Saraçoğlu, "Ailem hiçbir zaman istememesine rağmen modaya olan tutkumdan hiç vazgeçmedim. Ben aslında modacı değil çok iyi bir terziyim. Dikişi, kalıp çıkarmayı çok iyi bilirim. Dilek Hanif'in yanında asistanlık yaparak başladım. Her zaman içimde sahneyi hayal ederdim. İddialı parçalar tasarlamayı çok seviyorum. İlk Hande Yener ile çalıştım ama kariyerimin dönüm noktası çok büyük hayranlık duyduğum Nükhet Duru'dur. Kendisinden çok şey öğrendim. Bugün Oscar ve Golden Globe törenlerinde dünya starlarını giydirdiysem modaya olan enerjimi, ruhumu hep yüksek tutmamdandır. Moda sektöründe bir kariyer hedefiniz var ise asla mütevazi olmayın. Ben hiçbir zaman mütevazi olmadım. Kendi değerinizi kendiniz oluşturun" dedi.



"Paradan önce insan kazanmak önemlidir"



Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Saraçoğlu, Türkiye'nin en iyi sanatçılarıyla birlikte çalışırken onlarla nasıl iletişim kurup süreci yönettiği sorusuna şu cevabı verdi: "Bizim atölye sır gibidir; herkes gelir, özelini anlatan da olur, istemeden şahit olduklarımız da vardır. Ancak işimdeki ilk madde ticari olgu değildir. Paradan önce insan kazanmak önemlidir. Sırf bu yüzden kimsenin mahremi beni ilgilendirmedi. Kurduğum dostlukları asla olumsuz yönde harcamadım."



Seminer sonunda Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, değerli katılımlarından dolayı Gülşah Saraçoğlu'na teşekkür plaketi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA