Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü.

Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı.

Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı.

İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi odağı olan Gülşan Saraçoğlu'nun kilolu hali...