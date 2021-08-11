Gülnur Tutumoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti
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Gülnur Tutumoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti

Gülnur Tutumoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Avukat ve oyuncu Gülnur Tutumoğlu, leopar desenli bikinisiyle nefes kesti. İşte detaylar...

Avukat ve oyuncu Gülnur Tutumoğlu, Çeşme Momo Beach'te objektiflere takıldı. Leopar desenli bikinisiyle denize giren Tutumoğlu, fit görünümü ve karın kaslarıyla tüm gözleri üzerine çekti.

Kız kıza tatil yaptığı görülen Gülnur Tutumoğlu, saatlerce şezlongta yatarak güneşin tadını çıkardı.

Bir ara güneşlenmekten sıkılan Tutumoğlu, arkadaşı denize girerken fotoğraflarını çekti.

Gülnur Tutumoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti
Gülnur Tutumoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti
Gülnur Tutumoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti

Kaynak: Snob Magazin

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